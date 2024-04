Davi dá pistas que quer ficar longe da fama após vencer BBB 24

Davi contou que está desenvolvendo projetos sociais para distribuição de alimentos, doação de sangue e incentivo à educação.

Para Lucas Pasin, o anúncio não foi uma surpresa. "Eu esperava que o Davi tivesse planos pensando também no social, porque combina com ele. É uma coisa que ele falou durante o programa. E, mais do que isso, o Davi inspirou muita gente. A torcida do Davi veio por uma inspiração de pessoas que querem também buscar seu espaço e ter sua oportunidade. E o Davi acabou virando referência para essas pessoas", disse ele, no Central Splash de hoje (26).

"Não há nada mais justo e que combine com a trajetória dele que ele faça um trabalho social bacana. E que ele consiga pegar esse dinheiro - que não são só os R$ 3 milhões, porque Davi vai fazer muito mais - e ajudar, colaborar, falar de educação, que é um ponto que tem a ver com a trajetória do Davi no BBB", completou Pasin.

Bárbara Saryne apontou que não seria errado Davi procurar outros caminhos além de influenciador digital. "As pessoas estão pressionando muito para que ele cuide do Instagram, para que ele entre num perfil que o público gosta. E é um direito dele se ele não quer ser influenciador, se ele não quer trabalhar diretamente com isso, se está com outros planos - como os que ele expôs agora. Não tem como não apoiar uma iniciativa dessa".

Chico Barney acrescentou que o público que Davi conquistou pode beneficiá-lo de toda maneira. "Qualquer iniciativa que ele for fazer, vai ser muito ajudada pelos 10 milhões de seguidores que ele tem. Independente do caminho que ele for seguir, como médico, ou nesse projeto aí".