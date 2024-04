Zé Inocêncio cai para trás ao ouvir que filho engravidou garota de 16 anos

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Marcos Palmeira) fica chocado ao acreditar em mentira de Teca (Lívia Silva).

Após ficar sabendo, através de Eliana (Sophie Charlotte), que Buba (Gabriela Medeiros) não está grávida, o fazendeiro vai tirar essa história a limpo. Mas a psicóloga e José Augusto (Renan Monteiro) inventam uma nova mentira e afirmam que Teca está grávida de Venâncio (Rodrigo Simas).

O marido de Mariana (Theresa Fonseca) pede para conversar com a gestante. "Me diga uma coisa... quantos anos você tem?", pergunta. "Dezesseis", responde ela.

José Inocêncio acredita na mentira e fica chocado. "Dezesseis anos... Meu Deus, onde é que José Venâncio estava com a cabeça", diz.

Para mentir melhor, Teca pensa em como foi seu relacionamento com Du (José Duboc), o verdadeiro pai da criança que está esperando. "Foi o que me aconteceu de melhor na vida! Ele me salvou! Me lembro que a gente comeu, porque eu tava varada de fome... e era um lugar bonito... dava pra ouvi o mar...", afirma.

Os dois continuam a conversa e Zé Inocêncio fala que é o avô do bebê. "Você tem consciência de que este filho que tá esperando é neto meu?", pergunta. "Desde o dia que vi o seu retrato lá na parede de dona Buba!", responde a jovem.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.