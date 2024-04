Márcia e Baronesa tretam em A Grande Conquista: 'Está incomodada comigo'

Márcia Barroz e Claudia Baronesa, mães de MC Mirella e MC Gui respectivamente, discutiram aos gritos em A Grande Conquista 2 (Record) nesta madrugada (25).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Baronesa apontou que a adversária era madame e deveria ter ficado em sua casa. "Quando a bonita estava na cama, não deu a cama para ela, agora é fácil falar que alguém deveria dar para ela. Não cedeu a cama, nem chamou a Geni para dormir lá. Agora é fácil julgar quem está lá e não chamou ela (...). Para de hipocrisia! Falar o que não faz. Beijinho no ombro para você, você deveria estar na sua casa, madame", disparou.

A desavença prosseguiu e Márcia se defendeu: "Ela está dizendo que eu não tinha nada, que ela me conhece. Eu morava em São Caetano, tinha uma vida muito estável. De você, nunca precisei de nada. Seja honesta, não seja hipócrita! Quem está incomodada comigo desde o começo é você".

A mãe de MC Gui pontuou de jogo e citou Mirella. A mãe da funkeira rebateu: "Eu e a minha família, a gente foi grato, sim, com a atitude, com a oportunidade que vocês deram para a minha filha. Eu não falei mal de vocês, você que se sente incomodada comigo e é ridículo. Queria saber o porquê eu te incomodo".

"Queria saber porque que eu te incomodo", diz Márcia durante discussão com Baronesa 🗣️



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/VEHwNC24Nq -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) April 25, 2024

A Grande Conquista - Enquete: quem você quer que fique na primeira berlinda? Resultado parcial Total de 440 votos 27,27% João Hadad 15,23% MC Mari 4,77% Any 0,68% Fellipe Villas 0,23% Fran Sabino Ratinho 6,36% Jo Werner 2,05% Cel 0,91% Vinigram 2,05% Kaio 8,86% Kadu 8,18% Sandrão 0,23% Billy Flavinha 0,68% Vini Sassone 5,23% Luiza Aragão 1,59% Bruno Cardoso (Palhaço) João Pinto 0,68% Edlaine Barboza 1,59% Poliana Roberta 13,41% Marcus Cowboy Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 440 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso