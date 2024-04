Sheherazade celebra volta à TV com A Grande Conquista: 'Como eu desejei'

Rachel Sheherazade comemorou pouco antes de estrear como apresentadora em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

A jornalista se mostrou empolgada com o novo trabalho após um tempo longe das telas. "É hoje! O dia tão esperado chegou. Vinte e dois de abril marca o começo de uma saga rumo a conquista de um milhão de reais para cem participantes. Para mim, a data de hoje celebra minha grande conquista: minha volta à televisão", disse, em publicação no Instagram.

Rachel contou que torceu muito para que isso acontecesse. "Como eu desejei esse momento. Como eu queria voltar a trabalhar com aquilo que eu mais gosto. Como foram difíceis esses dois anos e sete meses de silêncios, de hiato, de um tempo fora do ar".

Ela citou a nova oportunidade que teve desde A Fazenda. "Mas um dia, a Record quebrou esse silêncio e me deu voz novamente, me reuniu aos meus telespectadores e me mostrou de um jeito que o Brasil nunca tinha visto antes. E esse Brasil foi solidário, empático e também me acolheu".

"Obrigada a todos que acreditaram no meu potencial: ao time Record, Teleimage e a todos os colegas e amigos que me receberam de braços e corações abertos. Me sinto em casa com vocês", concluiu.

