A Grande Conquista 2: Conheça a Vila e a Mansão onde acontece o reality

A Grande Conquista 2 (Record) estreia hoje (22), e os 100 participantes terão diferentes imóveis para ocupar durante o reality show.

Entenda

Todos os 100 "conquisteiros" entram direto para a Vila, formada por três pequenas casas, representadas por cores diferentes: Laranja, Azul e Verde. O jogo começa igual para todos, sem privilégios.

Cada uma das casas da Vila possui um tamanho específico, número estipulado de camas e quantidade de comida limitada. No ranking do perrengue, a Laranja está no topo da dificuldade: é a menor de todas e abrigará, nesta edição, 47 pessoas, mas possui apenas 5 acomodações. A azul é a intermediária: comportará 33 participantes, mas terá somente 7 camas. Já a Verde, receberá 20 componentes para apenas 9 acomodações.

Apenas 20 participantes seguirão para a disputa na "Mansão", que é espaçosa, sem restrições de camas e comida. O público participará ativamente das dinâmicas, por meio de votações e enquetes que prometem influenciar no jogo e que decidirão quem merece avançar na etapa e concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão.

Confira as fotos da Vila:

A Grande Conquista: Vila é compostas por Casa Azul, Casa Verde e Casa Laranja Imagem: Edu Moraes/RECORD

Casa Azul

A Grande Conquista: Cozinha da casa azul Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Quarto da Casa Azul Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Suíte do dono da Casa Azul Imagem: Edu Moraes/RECORD

Casa Laranja:

A Grande Conquista: Cozinha da Casa Laranja Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Quarto da Casa Laranja Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Suíte do dono da Casa Laranja Imagem: Edu Moraes/RECORD

Casa Verde:

A Grande Conquista: Cozinha da Casa Verde Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Suíte do dono da Casa Verde Imagem: Edu Moraes/RECORD

Veja fotos da Mansão:

A Grande Conquista: Área externa da Mansão Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Casa dos Donos da Mansão Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Quarto da Mansão Imagem: Edu Moraes/RECORD

A Grande Conquista: Cozinha e sala da Mansão Imagem: Edu Moraes/RECORD

