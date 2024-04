'Astro Royale': nova obra de autor de 'Tokyo Revengers' chega ao Japão

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

No último domingo (14) foi lançada a mais recente edição da Shonen Jump, com a estreia de "Astro Royale". A obra é o mais novo mangá de Ken Wakui, criador do sucesso "Tokyo Revengers". Na nova série acompanhamos Hibaru Yotsurugi, filho de um poderoso líder de Yakuza que ajudou sua comunidade e adotou diversos filhos. Após sua morte, começa uma guerra para decidir qual dos filhos herdará o grupo. E como sinopse pouca é bobagem, Ken Wakui ainda colocou um elemento fantástico: Tóquio é devastada pela queda de um meteoro que concedeu poderes a vários humanos.

A estreia de Ken Wakui na maior revista de mangá do mundo foi uma surpresa, afinal ele era da concorrente Kodansha. O autor já havia tentado mandar trabalhos para o almanaque da Shueisha, mas foi recusado. Wakui chega à Shonen Jump em um momento delicado para a revista: os grandes mangás da editora, como "My Hero Academia" e "Jujutsu Kaisen", estão em suas retas finais e não há grandes sucessos para ocuparem o lugar.

O filme de "SPY X FAMILY" estreia no próximo dia 25 nos cinemas brasileiros e temos um trailer dublado do longa-metragem. Na história inédita criada pelo autor Tatsuya Endo vamos ver a família Forger se enfiando no meio de uma crise de espionagem.

"Kaiju No. 8" teve uma estreia mundial simultânea no último sábado (13), podendo ser assistindo no X (antigo Twitter) e na Crunchyroll. Algumas horas depois o episódio foi disponibilizado no streaming com opção para assistir com áudio dublado em português.

Estreou na Netflix o anime "Os Irmãos Grimm e as Facetas do Horror". Animado pelo Wit Studio (de "SPY X FAMILY") e com design de personagens do CLAMP (de "Card Captor Sakura"), é uma série na qual cada episódio apresenta um conto de fadas. Na leva já disponibilizada é possível ver a Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e outros.

"Lookback" ganhou um trailer mostrando como será a animação de seu filme. A história é originalmente um mangá de volume único criado por Tatsuki Fujimoto, criador de "Chainsaw Man", e conta a história de duas garotas cujo sonho é desenhar quadrinhos.

Recomendação para o Fim de Semana: "Heroines Run the Show". Que tal um anime bem tranquilinho para esse final de semana? A protagonista é Hiyori Suzumi, uma moça do interior que vai a Tóquio estudar no Ensino Médio. Para pagar as contas no fim do mês ela consegue um emprego de gerente do famoso duo LIPxLIP, formado por dois colegas de sua escola. Mas nem tudo será fácil para Hiyori, pois os dois adolescentes cantores se odeiam.

Com um climinha de dorama/k-drama, "Heroines Run the Show" tem uma história bem gostosa de acompanhar e personagens adoráveis. Destaque para as músicas, produzidas pelo grupo real HoneyWorks. Esse anime tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda.