Quais músicas de Madonna já foram trilhas sonoras de novelas?

Apesar de ser considerada a rainha do pop, Madonna não apareceu tantas vezes assim em trilhas de novelas. A seguir vamos relembrar algumas das canções da cantora que já apareceram nos folhetins brasileiros.

"Everybody"

Em 1982, Madonna aparece pela primeira vez na trilha de uma novela com "Everbody". A canção esteve presente em "Final Feliz", história escrita de Ivani Ribeiro, também autora dos clássicos "Mulheres de Areia" e "A Viagem".

"Everbody" esteve presente no LP internacional de "Final Feliz". A canção faz parte do primeiro álbum de Madonna.

"Crazy for You"

Três anos depois, em 1985, Madonna apareceu na trilha sonora de "A Gata Comeu" (Globo), outra novela escrita por Ivani Ribeiro. Originalmente gravado para o filme "Em Busca da Vitória", "Crazy for You" era a música do casal Alice (Sônia Regina) e Rafael (Eduardo Tornaghi) na novela das 6.

Um problema nos direitos internacionais da canção fez "Crazy for You" tocar em apenas 9 capítulos da trama. Por causa disso, os discos com a trilha da novela tiveram que ser recolhidos das lojas, até que uma segunda versão fosse lançada sem a música de Madonna.

No livro "Teletema, a História da Música Popular Através da Teledramaturgia Brasileira" a questão é explicada pelos autores Vincent Villari e Guilherme Bryan. De acordo com eles, os representantes nacionais da Warner Music liberaram "Crazy for You" para a trilha de "A Gata Comeu", mas os representantes internacionais da gravadora só foram consultados tempo depois e não permitiram o uso da canção.

"Papa Don't Preach"

Novamente Madonna foi trilha de uma novela da autora Ivani Ribeiro, em "Hipertensão" (Globo), de 1986. Dessa vez, a música não teve nenhum problema com a gravadora e pode aparecer em um número maior de capítulos.

"Papa Don't Preach" foi a canção que embalava os momentos da personagem Beatriz (Lúcia Alves). Ela integrou o álbum com as músicas internacionais de "Hipertensão".

Novela do SBT

Depois de ser cortada de "A Gata Comeu", "Crazy for You" voltou a aparecer sem problemas na trilha de uma produção do SBT. Isso aconteceu em 1998, com a novela "Pérola Negra".

Na emissora de Silvio Santos, essa foi a última vez que Madonna apareceu como trilha sonora de uma novela. "Crazy for You" tocou em algumas cenas durante "Pérola Negra", mas não era ligada a nenhum personagem em específico.