Selena Gomez lambe partes íntimas do namorado em capa de livro

Selena Gomez, 31, lambeu as partes íntimas do namorado, o produtor musical Benny Blanco, em capa de livro. A cantora e atriz compartilhou as fotos em suas redes sociais.

O que aconteceu

Em fotos divulgadas no Instagram, Selena apareceu agachada lambendo as partes íntimas em um bolo. O doce era em formato de livro com um título sobre as receitas do produtor musical.

Enquanto Selena lambia, o namorado acompanhava toda a cena. O produtor musical estava ao lado da cantora e, depois, apontou para o bolo. Além do seu trabalho, ele tem divulgado seus dotes culinários.

Nas redes sociais, a atitude da cantora incomodou alguns fãs. "Gente, a Selena Gomez... A mulher era toda classuda e decaiu", disse um perfil. "Como pode Selena gomez me dar tanto desgosto? Eu não quero entrar no Instagram nunca mais", afirmou outro. "Eu vou fingir que essa foto asquerosa que a Selena Gomez postou simplesmente não existe, pelo bem do resto da minha sanidade mental", comentou mais um.

Também não faltou crítica ao namorado da atriz. "Parabéns, Benny Blanco. Você conseguiu fazer a mulher mais seguida do Instagram perder completamente a noção e divulgar seu livro no feed dela", disse uma usuária do X, antigo Twitter.

parabéns benny blanco vc conseguiu fazer a mulher mais seguida do instagram perder completamente a noção e divulgar seu livro no FEED dela pic.twitter.com/iDFv96ql8x -- luis | SG3 (@gomezolsn) May 1, 2024

gente a Selena Gomez ENLOUQUECEU a mulher era toda classuda e decaiu pic.twitter.com/vsqljJn3yp -- chanel number 1 (@dramaticris) May 1, 2024