Duane Eddy, lenda do rock, morre aos 86 anos

Vencedor de um Grammy e uma das lendas do rock, Duane Eddy, morreu aos 86 anos, devido a um câncer.

O que aconteceu

A morte foi confirmada na última terça-feira (30). No entanto, somente hoje (02) foi divulgada pelo jornal Variety.

Um dos representantes de Duane Eddy disse que a lenda do rock morreu ao lado dos familiares. "Duane inspirou uma geração de guitarristas em todo o mundo com seu som inconfundível. Um ser humano verdadeiramente humilde e incrível. Ele fará muita falta", disse à Variety.

Duane Eddy era guitarrista e alcançou o sucesso entre as décadas de 1950 e 60, quando assinou as músicas-temas de séries consagradas da época, como Rebel Rouser e Peter Gunn.

O guitarrista influenciou diversos outros, que fizeram sucesso nos anos seguintes, como Bruce Springsteen e George Harrison, guitarrista dos Beatles.

Duane Eddy foi incluído no hall da fama do rock'n roll em 1994. Com duas indicações ao Grammy, venceu em 1987.