Após acordo com Tico Leonel, Artur engata romance com mocinha

Seu Tico Leonel indaga a Artur sobre sua proposta em troca do compromisso com Quinota. Zefa Leonel confidencia a Padre Zezo que as terras que abrigam a Gruta Azul pertencem à sua família por direito, e Fé apoia a prima.

Artur chega a um entendimento com Seu Tico Leonel, e Quinota concorda em iniciar um relacionamento com o rapaz. Zefa Leonel e Padre Zezo insistem para que Fé mantenha sigilo sobre a descoberta da mina de turmalina paraíba.

Ariosto convida Zefa Leonel para jantar, e ela o repreende. Caridade começa a trabalhar no cabaré de Deodora, e Zefa Leonel adverte a prima. Marcelo avista Artur e Quinota juntos.