De falta de privacidade ao sol quente: as reclamações de Madonna

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais quentes do país, mas o carioca da gema mesmo não reclama e até gosta. Tanto que não se importa de suar bicas só para ficar em frente ao Copacabana Palace esperando Madonna aparecer na janela. Mas o problema é justamente esse: a diva do pop anda incomodada com o calor e já até reclamou do Sol - e do barulho feito pelos fãs na calçada.

A cantora chegou na última segunda-feira (29) para sua The Celebration Tour, e se apresentará no sábado (4) em frente ao hotel onde está hospedada. E apesar de toda recepção de rainha, ela vem reclamando bastante.

Segundo profissionais que trabalham na produção e no hotel, ela pediu que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do Copacabana Palace para que moradores do prédio ao lado, o famoso Chopin, não a vissem. Não adiantou: quem mora na cobertura, como a socialite Narcisa Tamborindeguy, consegue acompanhar a movimentação, e a estrela se mostrou bastante incomodada.

"É que ela está se sentindo exposta", justifica um funcionário.

Mas ainda que tivesse mais privacidade para dar um mergulho, ela está achando o sol quente demais. Além disso, reclamou da barulheira que fãs fazem na porta do hotel.

Falando em som, a filha dela Mercy, 18, ensaiou no piano disponível no quarto em que estão. Para isso, um afinador foi chamado para que ela tirasse as melhores notas. Fazendo questão de tanta privacidade, o hotel retirou Madonna do quarto até que o profissional fizesse seu trabalho sem chegar perto da artista.

"Ela reclama de tudo, inclusive que não pode olhar muito pra ela", entregou um funcionário.

Mas parece que o restante de sua equipe como os dançarinos e filhos estão de boa. Eles celebraram o aniversário de um dançarino e fizeram questão de distribuir bolo para os funcionários. Fofos!

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana