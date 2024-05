Leva só 45 min: veja como fazer uma torta de sardinha no liquidificador

Quer surpreender na cozinha, mas não tem tanta habilidade com receitas? Aprenda a preparar uma torta de sardinha feita no liquidificador em apenas 45 minutos. Além de rápida e prática, a receita é praticamente toda feita no liquidificador sem sujar louças. Veja o passo a passo e se surpreenda com o sabor que você consegue criar:

Ingredientes

Massa: 2 ovos; 1 xícara de leite; 1 xícara de azeite extravirgem; meia xícara de queijo ralado; 2 xícaras de farinha de trigo; 1 colher de sopa de fermento em pó.

Recheio: 4 colheres de sopa de azeite extravirgem; 2 dentes de alho picados; 1 cebola picada; 2 tomates picados; meia xícara de milho verde; meia xícara de ervilha; 1 colher de sal; meia colher de pimenta-do-reino (opcional); 2 latas de sardinhas picadas; 1 xícara de cheiro-verde picado

Montagem: um pacote de queijo parmesão de 100 g.

Modo de preparo

Para fazer a massa, é necessário bater no liquidificador os ovos, o leite, o azeite e o queijo ralado até obter uma massa homogênea. Em seguida, acrescente a farinha de trigo, sem parar de bater. Já com o liquidificador desligado, adicione o fermento e misture rapidamente.

O recheio deve ser feito no fogão. Em uma panela, aqueça o azeite e deixe o alho e a cebola dourarem por três minutos. Depois, acrescente o tomate, o milho verde e a ervilha. Logo em seguida, coloque a sardinha e misture bem. Tempere com sal, pimenta e cheiro-verde.

O último passo é montar a torta. Unte uma forma retangular e intercale uma camada de massa e outra de recheio (morno), finalizando com uma segunda de massa. Por último, polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno a 180 ºC por cerca de 40 minutos. Sirva e se delicie.

*Receita da chef Aline Novais