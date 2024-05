Quem é Bárbara Contreras, influenciadora vista com Davi, campeão do 'BBB 24'

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta quarta-feira, 1º. Fotos e vídeos do ex-brother acompanhado da influenciadora Bárbara Contreras passaram a circular nas redes sociais. Recentemente, após a saída do programa, ele passou por um término conturbado com Mani Rego.

Rumores sobre um suposto affair entre Davi e Bárbara tomaram conta de publicações no X, antigo Twitter. A reportagem entrou em contato com a assessoria do vencedor do BBB 24 para confirmar se o suposto relacionamento procede, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Natural de Recife, Bárbara tem 22 anos e viu o número de seguidores aumentar desde o início dos boatos. Atualmente, ela soma 730 mil seguidores no Instagram e 374 mil no TikTok. Rumores de que ela e o ex-brother haviam se seguido no Instagram circularam nas redes sociais na quarta, mas, nesta quinta-feira, 2, nenhum dos dois aparecia na lista de seguidores um do outro.

Bárbara tem uma irmã gêmea, Débora, e o ano em que as duas nasceram tatuado. Nas redes sociais, ela costuma publicar vídeos de "dancinhas" ou em eventos. A influenciadora já acompanhou diversos shows da cantora Ludmilla: foi ao Numanice em Olinda no ano passado e ao Navio Numanice em março.

Davi confirmou o término com Mani durante uma participação gravada para o Altas Horas. No último domingo, 28, o campeão do BBB 24 foi ao Domingão e classificou a polêmica como "fofoca para tirar o seu valor". "Precisava de um tempo para raciocinar o que estava acontecendo", disse ele, confirmando que ainda conversa com a ex-namorada.

A situação surgiu após uma participação de Davi no Mais Você, em que afirmou ainda estava "conhecendo" Mani. Em seguida, ela lamentou "ter que saber da mudança do status do relacionamento por entrevistas". "Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu.