Fim de semana em SP: Museu da Imigração sedia o Festival Cultura de Boteco

Pela primeira vez na Zona Leste da cidade, projeto promovido pela Sociedade Paulista de Cultura de Boteco reúne nos dias 4 e 5 de maio dez conhecidos bares de São Paulo para final de semana de botecagem

Dez endereços gastronômicos de São Paulo se reúnem nos dias 4 e 5 de maio, no Museu da Imigração, para mais um fim de semana do Festival Cultura de Boteco. Pela primeira vez na Zona Leste da cidade, o projeto é idealizado pela Sociedade Paulista de Cultura de Boteco (SPCB) e desde 2016 leva para diversos pontos o que de melhor alguns dos bares mais amados da capital e do interior têm a oferecer. A entrada é gratuita.

O festival vai ocupar os jardins do histórico imóvel no qual funcionou a Hospedaria dos Imigrantes do Brás e que atualmente acomoda um dos museus mais frequentados por paulistanos e turistas. Em sintonia com esse tema da imigração, os botecos terão alguns itens em seus cardápios que trazem a herança de família e a diversidade de origens.

Marcam presença no Festival:

Soul Botequim: com as croquetas da vó Juventina, o caldinho de feijão e a panelinha de cogumelos (opção vegana)

com as croquetas da vó Juventina, o caldinho de feijão e a panelinha de cogumelos (opção vegana) Família Kariri, que leva suas especialidades do Nordeste, em especial o baião-de-dois, nas versões tradicional e vegetariana

que leva suas especialidades do Nordeste, em especial o baião-de-dois, nas versões tradicional e vegetariana Rota do Acarajé, conhecido pela qualidade de seu bolinho de origem afro-brasileira, montado no prato com vatapá, camarão seco e saladinha

conhecido pela qualidade de seu bolinho de origem afro-brasileira, montado no prato com vatapá, camarão seco e saladinha Hilda Botequim, especialista em receitas regionais, caso do seu sanduíche de lagarto

especialista em receitas regionais, caso do seu sanduíche de lagarto Carlinhos Restaurante , comandado pela família Yaroussalian, de ascendência armênia, com seus arais de carne e de queijo com zaatar e mini enrolado de kafta; o Fôrno, que leva suas coxinhas de pastrami com grana padano

, comandado pela família Yaroussalian, de ascendência armênia, com seus arais de carne e de queijo com zaatar e mini enrolado de kafta; o Fôrno, que leva suas coxinhas de pastrami com grana padano Dr. Costela , que oferece seu sanduíche especial de costela artesanal; a Linguiçaria Real Bragança, comandada pela charcuteira Patricia Polato, da décima geração de uma família produtora de linguiças artesanais à moda italiana

, que oferece seu sanduíche especial de costela artesanal; a Linguiçaria Real Bragança, comandada pela charcuteira Patricia Polato, da décima geração de uma família produtora de linguiças artesanais à moda italiana Mortadela Brasil, com seus tradicionais sanduíches de mortadela e itens da tradição portuguesa, entre os quais o sanduíche de pernil e o bolinho de bacalhau

com seus tradicionais sanduíches de mortadela e itens da tradição portuguesa, entre os quais o sanduíche de pernil e o bolinho de bacalhau Consulado Mineiro, que apresenta suas iguarias com o sabor de Minas Gerais, como a galinhada e o pastéis de angu com queijo.

Para a diversão de toda a família, a Caravana Lúdica de Jogos do Mundo leva ao Festival Cultura de Boteco suas atividades interativas nos dois dias, das 12h às 18h. Construídos de forma artesanal com material reciclável, os jogos lúdicos apresentados têm origem em diversos países, em diferentes épocas e são considerados patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO. Com orientação de monitores, adultos e crianças podem aprender um pouco sobre outras culturas enquanto se divertem com os jogos analógicos. DJs e shows com música ao vivo completam a programação do fim de semana.

SERVIÇO

Festival Cultura de Boteco

Museu da Imigração

Rua Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca. Telefone: (11) 2692-1866.

Dias 04/05 (sábado) e 05/05 (domingo), das 12h às 19h

Entrada gratuita, permitida até às 18h.

Classificação Livre

www.culturadeboteco.com.br

@spculturadeboteco

Sujeito à lotação