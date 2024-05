Madonna: o que é a sessão de 'ballroom' e quais famosos já foram jurados?

Madonna levará sua Celebration Tour às areias da praia de Copacabana no sábado (4) e, com isso, também deve apresentar o concurso de ballroom que promove em todos os shows com convidados muito especiais.

O que é o concurso

Em todos os shows, Madonna transforma o palco em uma "ballroom": um tipo de baile criado pela comunidade LGBTQIA+ no subúrbio de Nova York nos anos 1920. Nos anos 60, a cultura ballroom ganhou força na comunidade negra, que fundou as primeiras "houses", coletivos LGBTQIA+ que se assemelham a uma família e competem como equipes nesses bailes.

Neste momento, os dançarinos da cantora e a sua filha, Estere, de 11 anos, se apresentam com movimentos típicos desse tipo de evento, como o "vogue". Um dos elementos mais importantes da cultura ballroom, o "vogue" traz movimentos inspirados nas poses das modelos na capa da revista Vogue.

O "vogue" se tornou mais popular após Madonna conhecer a cultura ballroom e lançar a música "Vogue", em 1990. No clipe, a cantora e alguns bailarinos demonstram alguns desses movimentos.

No show, Madonna assume o papel de jurada ao lado de celebridades: no show do Brasil, Pabllo Vittar deve acompanhar a cantora. A informação é do colunista Lucas Pasin.

Famosos como Julia Garner, Donatella Versace, Pamela Anderson, Ricky Martin, Erykah Badu e Salma Hayek, além de figuras de destaque na comunidade LGBTQIA+, como Trixie Mattel e Aquaria, já cumpriram esse papel ao longo da turnê. Até os filhos da cantora, Lourdes Leon e Rocco Ritchie, já foram jurados da sessão de "ballroom" do show.