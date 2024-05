Narcisa nega rótulo de socialite: 'sou advogada, jornalista e influencer'

Antes de ser "rainha dos memes" na internet, Narcisa Tamborindeguy é jornalista e advogada, e trabalhou com direto no Canadá, um dos países em que morou. No episódio do Maria vai com os outros dessa semana, Narcisa diz que o termo 'socialite', como muitas vezes é chamada, não combina com a sua experiência.

Eu sou advogada, jornalista e influencer. Eu dou duro na minha vida para me chamarem de outra coisa



Narcisa Tamborindeguy

Mulheres que estão em classes altas da sociedade, que frequentam ou promovem jantares, festas e projetos de caridade são chamadas, popularmente, de socialites. Narcisa, além de ver o significado da palavra como um ambiente diferente da sua realidade, ela diz que o termo é pejorativo.

É um pouco antigo. Parece que você não faz nada. Parece que você só vai na casa de alguém, faz chá, faz caridade, viaja. É uma coisa antiga, mas as pessoas adoram falar isso de mim. [...] Eu já liguei muito, vou ficar ligando a vida toda?



Narcisa Tamborindeguy

Narcisa sobre ter deixado carreira de advogada: 'Deveria ter ido mais pela minha cabeça'

Na vida de figura pública, o relacionamento de Narcisa com Boninho, no final da década de 80, é lembrado pelos fãs de Narcisa e por ela mesma em suas redes sociais.



Mas ela também foi casada com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter, período em que Narcisa deixou um trabalho como advogada no Canadá para acompanhar o então marido em suas viagens. Hoje, revendo o passado, ela diz que faria uma escolha diferente apesar de ter construído um novo caminho de sucesso. "Eu me arrependo um pouco. Deveria ter ido mais pela minha cabeça".

