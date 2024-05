Cosplay expõe mudanças de mais de R$ 1 milhão para se parecer com Madonna

Cosplay da Madonna, o cabelereiro Rinnaldy Borba, 45, detalhou os procedimentos de mais de R$ 1 milhão que fez para se parecer com a Madonna.

O que aconteceu

O cabelereiro, que se transforma na cantora há 30 anos, fala da forturna que gastou. No Encontro (TV Globo) desta quinta-feira (2), em entrevista em Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, palco do show da cantora no sábado (4), Rinnaldy contou que estão errando o valor que investiu.

As pessoas estão falando por aí que eu gastei R$ 1 milhão para parecer com a Madonna. Não, eu gastei muito mais de que R$ 1 milhão para viver Madonna em 30 anos.

Em seguida, o cabelereiro citou os procedimentos estéticos feitos para se parecer com a cantora. "Eu fiz procedimentos porque a mãe natureza não é sempre generosa. Fiz, nariz, pálpebra, botox é o meu melhor amigo. E eu vou fazendo enquanto puder".

Rinnaldy destacou a importância da cantora em sua vida. "Madonna começou na minha vida como super-heroína. Lutando por tudo aquilo que eu também acreditava e acredito. Então ela veio e se instalou dentro de mim. Hoje ela é essência da minha vida. Viver Madonna é o propósito da minha vida", finalizou.