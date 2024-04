Influencer troca academia pela dieta do sexo: 'Perco 700 calorias por dia'

Durante o programa Super Pop (RedeTV!), a influenciadora Mari Oliveira abriu o jogo sobre sua nova dieta.

O que aconteceu

Para a apresentadora Luciana Gimenez, Mari contou sobre sua dieta do sexo. Ela mantém uma rotina apimentada com o namorado, cerca de 4h de sexo todos os dias, e mostra tudo nas suas plataformas adultas.

A famosa conta que perde 700 calorias por dia. "Cansei de academia e decidi testar a dieta, perco 700 calorias por dia, é milagrosa. Vi uma entrevista da Kim Kardashian falando sobre isso e decidi copiar. Meu namorado não reclama. E estou mais sequinha, mais gostosa. Ele também", disse.

Na TV, Mari contou que eliminou 5kg desde o início da dieta, em novembro do ano passado. Desde então, ganhou mais fôlego para atividades do dia a dia e salvou sua relação. "Vai esfriando com o tempo, é normal. A dieta me ajudou nisso também. Em casa, tá pegando fogo todo dia (risos). É duplamente saudável. Recomendo", falou.

A influencer tem acompanhamento médico e não deixou de fazer musculação esporadicamente para definir o shape. "As pessoas confundem. A dieta do sexo é para secar, perder peso e medidas. Mas para definir os músculos, tem que treinar, ainda que mais leve. A diferença é que parei de viver uma ditadura fitness, consigo equilibrar bem com a nova dieta. Não existe milagre. Mas dá para manter o corpo sem culpa e sem neuras. E mais importante, com prazer", garante.

Oliveira compartilha sua rotina picante em plataformas de conteúdo adulto. Com os vídeos íntimos, Mari afirma um lucro de R$ 50 mil em média, por mês.