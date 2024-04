Helena Rizzo fala de climão com Alex Atala no MasterChef: 'Constrangida'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (17), a chef de cozinha Helena Rizzo fala sobre a polêmica envolvendo a referência feita a ela por Alex Atala durante o "MasterChef Brasil". Ela também conta como ser jurada do programa a ajudou e por que decidiu deixar a carreira de modelo.

Durante o episódio em que rolou o climão, Alex Atala exaltou qualidades técnicas dos outros jurados e elogiou apenas a beleza de Helena ao falar dela.

No dia que acabou esse episódio, eu chamei uma pessoa da edição e falei pra não botar isso. Eu fiquei mal, com vergonha, a única coisa que consegui na hora foi abaixar a cabeça. Naquele contexto, fiquei constrangida. Quis escrever sobre, porque foi a público e senti necessidade. Não estou brigada com ele.

Helena Rizzo

A chef fala da decisão de participar do programa. "Eu tenho uma timidez. [...] E falar na TV me pega nesse lugar: 'vamos ver o que sai daqui'. E também poder compartilhar, sair um pouco da bolha. Eu me divirto fazendo. É um aprendizado pra mim."

Helena também conta do período em que atuou como modelo. "Já sabia que não ia seguir [como modelo]. Nunca achei que ia ser uma Gisele Bündchen. Sempre fiz publicidade e às vezes ia fazer um trabalho que garantia o mês e é isso. Tive uma sede de independência muito cedo, terminando a escola."

