Madonna nunca toma sol e defende o hábito: 'Evitar me salvou'

Madonna, 65, vai se apresentar no Rio de Janeiro neste fim de semana e disse que nunca toma sol. Entenda por que ela evita se expor aos raios UV há algum tempo.

O que aconteceu

A cantora "foge do sol" com o intuito de ajudar na saúde e na pele. Isso acontece desde jovem.

Em entrevista, destacou que não ter contato com o sol e não fumar cigarros a "salvou". Conforme a CBN, a artista afirmou: "Até eu ter dinheiro para comprar produtos específicos, evitar essas duas coisas me salvou".

Quando vai à praia, Madonna se protege contra o sol. Normalmente, usa roupas que cobrem seu corpo inteiro e um chapéu, ou boné.

Após ser internada com uma infecção bacteriana e ficar em coma induzido, os médicos recomendaram que ela tomasse sol. Madonna confessou que não queria, mas acatou o pedido: "Eu odeio o sol, mas fiz isso mesmo assim, e foi muito difícil para mim andar da minha casa até o quintal e sentar ao sol".

Megasshow

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana