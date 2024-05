Público quer pagar no máximo R$ 300 para ver um show, diz Serasa

No Brasil, 62% das pessoas têm o costume de ir, pelo menos uma vez ao ano, a shows de artistas nacionais. Sete em cada 10 brasileiros que vão a shows afirmam que o maior valor já pago para assistir a um deles foi de até R$ 300. Mais que isso, 70% dizem que não pagariam mais do que esse valor em um ingresso.Os dados são de pesquisa da Serasa, obtidos em primeira mão por Splash.

O levantamento chega no momento em que duas das maiores cantoras nacionais cancelaram suas turnês. Ivete Sangalo e Ludmilla anunciaram ao mesmo tempo que não vão mais rodar o país com shows e culparam a produtora por problemas estruturais. Já a produtora disse que, ao menos no caso de Ivete, houve problema de demanda e que sugeriu que os shows fossem realocados para lugares menores, sem que a ideia fosse aceita.

A Serasa realizou a pesquisa em março de 2024, em parceria com o instituto Opinion Box,

Foram entrevistadas 1.398 pessoas para entender como os consumidores se organizam para participar de shows e festivais.

O levantamento envolve também outros custos relativos a uma ida a um show. Segundo os resultados da pesquisa, os fãs gastam uma média de até R$ 200 por concerto em alimentação e bebidas.

Se o show é em uma cidade distante, entram no orçamento alimentação fora do show, hospedagem e gasolina. Nesses casos, os gastos totalizam uma média de até R$ 1.000 por pessoa.

Planejamento

Muita gente se planeja para tudo isso. O estudo da Serasa mostra que 56% dos brasileiros realizam planejamento financeiro para aproveitar shows e festivais de música e 27% se programam para ir a shows internacionais.

Sobre a questão do planejamento, 46% costumam poupar ou investir algum dinheiro para destinar a esses gastos. Apesar disso, 6 em cada 10 pessoas tem o hábito de comprar os ingressos menos de um mês antes do show acontecer.

Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa, diz que o ideal é não sair comprando. "Temos acompanhado um volume significativo de artistas e bandas retornando aos palcos depois da pandemia e, paralelo aos anúncios, novos gastos dos fãs que se encontram cada vez mais ansiosos para participar desses reencontros. Dessa forma, para quem gosta de frequentar shows o ideal seria já reservar uma parcela do orçamento a esse tipo de realização para não ser surpreendido ou agir por impulsos."

Parcelamento

A maior parte dos fãs de música prefere comprar ingressos no cartão de crédito e busca opções de parcelamento sem juros, de acordo com pesquisa da Serasa. O cartão de crédito é a forma preferida de pagamento por ingressos para 48% dos consumidores, seguida pela transferência via Pix.

Entre os que compram com o cartão, 59% afirmam que parcelam apenas se encontram opções sem juros nas plataformas de venda. Clara sugere que os fãs montem uma planilha para anotar os gastos.

"O parcelamento pode ser uma boa ferramenta de organização financeira se adotado com planejamento e consciência. Para evitar aquela bola de neve ao se enrolar com as várias parcelas, o consumidor pode utilizar uma planilha para anotar todos os gastos - com shows e outros segmentos - e organizar os valores ao longo dos meses."