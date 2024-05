Piscina, quadras, teatro: como é a faculdade em que o filho de Gugu estuda?

João Augusto Liberato, filho de Gugu, se formou na Rollins College, universidade particular no sul da Flórida. Saiba como é a faculdade, cujo custo pode ultrapassar R$ 500 mil por ano. Para estudar lá, o investimento pode ultrapassar R$ 500 mil.

O campus tem 320 mil m² e oferece vários espaços para prática de esportes, como piscina, quadras esportivas e um lago. Além de academia e aulas de yoga e kickboxing em um estúdio de ginástica, os alunos da Rollins podem praticar esportes como tênis, natação, vela, lacrosse, beisebol e remo no lago que fica no campus.

Há opções variadas de alimentação, que vão de comida vegana a sushi, hambúrguer e pizza. São cinco restaurantes espalhados pelo campus, além de lojas de conveniência onde são servidos lanches rápidos.

As acomodações são equipadas com televisão de 50 polegadas e máquina de lavar e secar. O tamanho dos quartos varia de acordo com a quantidade de alunos instalados, mas também contam com uma cozinha e podem incluir um closet particular.

João Augusto Liberato, filho de Gugu, é um dos alunos da Rollins College Imagem: Divulgação

A faculdade também tem teatro, museu e biblioteca. O teatro fundado em 1932 tem capacidade para 360 pessoas e apresenta peças de teatro, musicais, recitais e outros espetáculos. O museu da faculdade conta com mais de 5 mil obras em seu acervo.

Rollins oferece ainda uma série de organizações estudantis, que vão do Clube de Arqueologia ao Clube LGBTQIA+. Há também as tradicionais fraternidades e sororidades, organizações políticas, religiosas, rádios e jornais estudantis, e até clubes para fãs de anime e de Star Wars, por exemplo.

A Rollis tem entre seus ex-alunos notáveis personalidades da mídia, como o apresentador Fred Rogers, políticos, atletas e artistas. Entre outras figuras de destaque que passaram por lá estão o vencedor do prêmio Nobel de Química Donald J. Cram e o ex-'N Sync Chris Kirkpatrick.