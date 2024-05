Com que bota eu vou? De montaria, acima do joelho e western são queridinhas

Nas passarelas, nas redes sociais, nos looks dos famosos, definitivamente, as botas são o hit da temporada. Elas estão por todos os cantos e em diversas versões: lisas, estampadas, cano curto, longo, longuíssimo, salto fino, retangular e por aí vai.

Em meio a tantas possibilidades, veja quais são os modelos em alta, com dicas e referências para te ajudar a escolher a que mais combina com você e ainda arrasar nas suas produções.

Over the knee

Se as botas estão com tudo, a versão de cano acima do joelho é uma das principais responsáveis por isso. Nas últimas semanas de moda internacionais, as botas over the knee praticamente dominaram os desfiles de Outono-Inverno 2024.

Beyoncé Imagem: Reprodução

Versace, David Koma, Gucci, Fendi, Chloé e Dior são algumas das marcas que apostaram nesse modelo. Dá para combiná-lo com minissaias, vestidinhos, hotpants, shorts de alfaiataria, peças assimétricas, fendas e até por cima de calças jeans.

Beyoncé, por exemplo, vem apostando bastante nesse tipo de bota para divulgar seu novo trabalho "Cowboy Carter". Versões preta lisa e off white com pedrarias foram algumas de suas escolhas.

Já a atriz Bruna Marquezine em passagem por Paris em março investiu numa vibe sexy glamourosa ao usar modelo preto com dobras no cano, salto fino e abotoadura na parte superior compondo com trench coat da mesma cor. O poder que fala, né?

No joelho

Com cano longo, mas que não ultrapassa os joelhos, essa é outra aposta do momento. Nas passarelas, a Hermés puxou a tendência com botas de montaria em tons terrosos como ocre e marrom, além de preto, off white, vinho e verde oliva.

Tommy Hilfiger Imagem: JP Yim/Getty Images

Tem fã de animal print aí? Em seu retorno à Semana de Moda de Nova York, a Tommy Hilfiger apresentou um modelo em conceito streetwear com estampa de cobra, tanto coordenado com blazer oversized quanto com sobreposição de vestido e camisa de manga comprida.

Entre as celebridades, Bianca Andrade, a Boca Rosa, esbanjou charme com um modelo texturizado durante passeio por Londres. Já no Lollapalooza, a cantora Karol Conká investiu numa preta composta com meia na mesma cor para alongar.

Western

Tá aí um modelo que já virou queridinho das fashionistas. Inspirada no estilo country americano, essa bota tem uma abertura em V na frente e bico pontiagudo. O cano pode ser mais alto, médio ou curto, a depender do gosto de quem usa.

Malu Borges Imagem: Reprodução

A bota western funciona bem com slip dress, saias, shorts, bermudas, conjuntinhos e macacões. Mesclando referências, a atriz Camila Queiroz combinou uma versão azul de cano médio com minissaia estampada e blusa branca de amarração tipo vestido.

Já a influenciadora digital Malu Borges investiu numa western de cano alto branca compondo look all white. Quem também engrossou o coro das westernlovers foi a apresentadora Maisa, com um modelo bicolor para arrematar a produção de vestido e jaqueta no mood preto e branco.

Botinhas

Sabrina Sato Imagem: Reprodução

Os modelos de cano baixo, na altura dos tornozelos ou pouco acima deles, também têm seu lugar no coração das botineiras. Um exemplo disso são as galochas apresentadas pela Loewe na Semana de Moda de Paris em março, seja em cano mais maleável ou com tapeçaria colorida.

Por aqui, versões tipo chelsea apareceram no desfile de estreia da marca paranaense Reptilia na edição 57 da São Paulo Fashion Week, realizada na segunda semana de abril. Em off white, preto e metalizado, elas acompanharam calças, saias e body.

Sendo uma opção prática para o dia a dia, Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa são algumas das famosas que já entraram na onda das botinhas para circular por aí com elegância mas sem abrir mão de conforto.

Cuidados ao usar

Agora que você já sabe os modelos que estão em alta, é preciso também tomar alguns cuidados para não prejudicar a harmonia do visual na hora de montar looks com botas. As dicas são da consultora de imagem e estilo Marlusa Pasa.

De acordo com a especialista, para disfarçar panturrilhas grossas, vale apostar nas versões de cano mais curto. Uma sugestão é usá-las com calças de corte reto ou modelagem mais solta. Aqui, o ideal é evitar o combo bota e calça muito justas.

Já se o objetivo é disfarçar coxas mais grossas, fuja das botas que marcam bem na coxa, como alguns modelos de over the knee. Prefira as botas de cano médio ou curto, que nesse caso ajudam a dar uma alongada no visual.

Outra maneira de conseguir essa impressão de alongamento é apostar em botas da mesma cor da calça ou meia. Já se quiser disfarçar pernas mais finas, evite os modelos mais largos de bota compondo com calça muito justa.