'Há felicidade novamente', diz Jon Bon Jovi sobre novo álbum ,'Forever'

Nostalgia, determinação, esperança. Essas três palavras definem 'Forever', novo álbum de Bon Jovi que será lançado no dia 07 de junho de 2024, pela Universal Music. Splash ouviu o disco na íntegra em primeira mão, um dia antes de entrevistar o vocalista do grupo, Jon, em um quarto de hotel de Londres.

Com orgulho, o cantor comenta que, pela primeira vez em dez anos, sentiu alegria em compor novamente, após o lançamento de 'This House Is Not For Sale', em 2016 —que aborda os desafios enfrentados desde a saída do guitarrista Richie Sambora—, e o LP socialmente consciente '2020', cujas canções 'Do What You Can' e 'American Reckoning' fazem parte do repertório.

''Adoro o álbum '2020' artisticamente. Mas é realmente um momento em que você e eu estamos presos no meio da [pandemia] de Covid. Não é um registro alegre. O álbum anterior, 'This House Is Not for Sale', estamos muito, muito orgulhosos dele, adoramos como banda, mas foi um disco de referência. E então demorou quase uma década para chegar a esse lugar com este álbum e ver a luz no fim do túnel após esta cirurgia vocal e todas essas coisas que acabei de mencionar, para dizer: 'Ah, há felicidade novamente!'", explica Jon.

Questionado se há um tom de despedida no 16º disco de estúdio de Bon Jovi, ele reflete: "Eu não acho isso. Quero dizer, ninguém sabe o futuro?"

Abordando seus problemas nas cordas vocais, que resultaram em uma cirurgia de "medialização" em 2022, Jon continua: "Sabemos desse obstáculo inesperado de uma operação na garganta, isso não estava nos planos. Mas durante a composição, como eu disse, foi um tempo muito feliz. E canções como 'Legendary' e a celebração da vida neste lugar onde eu posso verdadeiramente falar: 'I got what I want, because I got what I need' Neste ponto da minha vida inacreditável e abençoada, nenhuma posição nas paradas de sucesso ou índice de audiência, casa ou carro ou viagem de avião vai me emocionar da mesma maneira que eu sei que posso me emocionar com o prazer da companhia daqueles que você ama —e que te amam. E, se você pode chegar a esse susto de saúde com isso, é um momento de ciclo completo."

Uma das canções mais famosas do grupo ao redor do mundo, 'Livin' on a Prayer' entoava versos sobre esperança quando foi lançada na década de 80. Quarenta anos depois, Jon escreveu 'Living in Paradise', uma homenagem à sua esposa, Dorothea Hurley, que o manteve esperançoso durante sua união duradoura, coincidindo, praticamente, com seu tempo na banda. Seria 'Living in Paradise' uma resposta à 'Livin' on a Prayer'?

"Não", enfatiza o músico. "No entanto, essas canções se tornam cada vez mais e mais pessoais com o tempo. 'Kiss the Bride' [é sobre] um dos meus quatro filhos, ela está noiva para se casar. 'Paradise' é, obviamente, uma homenagem à minha mulher, assim como a letra de 'Legendary': 'My brown-eyed girl, and she believes in me, she is legendary.' Claro que haverá momentos que estarão diretamente conectados à vida pessoal, porque se eu não escrevi [a letra], eu ajudei na composição", pondera.

Já em 'My First Guitar', Jon canta sobre a guitarra Univox que costumava tocar quando era adolescente, com a qual se reuniu outra vez recentemente, após vendê-la para um vizinho naquela época. Se ele pudesse dizer algo ao seu "eu" de 17 anos, o que diria?

"Você não acredita o que acontece. (risos) Mas reserve um tempo para aproveitar isso. Não fique tão preso em sempre se preocupar com o amanhã. Aproveite o hoje."

Canções como 'We Made It Look Easy' e 'Living Proof' ainda relembram o passado e a trajetória de 40 anos da banda, que lançou a série documental de quatro episódios 'Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi', na Star+, no fim de abril.

Problemas vocais

Franco e aberto sobre seus problemas de saúde, assim como pode ser visto no documentário dirigido por Gotham Chopra, Jon contempla, ainda, a ideia do que faria se sua carreira nos palcos chegasse ao fim.

"Certamente não me sinto feliz [com a ideia de não pode cantar novamente]. Parece que tenho que conseguir um emprego. (risos) Sei como escrever canções, sei fazer álbuns. Sou mais do que capaz de cantar, como você pode dizer pelo álbum. Mas eu prefiro fazer 2 horas e meia de show por noite, por conta da nossa reputação como uma banda ao vivo, é isso que faço. E se fosse incapaz de fazer isso, eu não iria sentir falta."



Sem titubear, ele acrescenta: "Tenho que ser honesto, porque isso nunca foi o combustível pra mim. O aplauso não foi o que me motivou e todo mundo a fazer isso no começo. Apenas aconteceu de eu ser bom nisso. Para mim, primeiro foi escrever uma canção, e então se foi escrita bem, você poderia gravá-la e ver se valia a pena. E, no final, você queria sair e se apresentar para as pessoas. Eu amo fazer isso, quando estou fazendo isso, mas eu não anseio por isso."

Músicas relevantes e atemporais

Relembrando como a música da banda Bon Jovi vem marcando gerações desde os anos 80, Jon demonstra afinco ao esclarecer seu critério na hora de compor.

"Bem, não existe uma grande fórmula para o que torna uma música atemporal, mas há uma regra, que é: permaneça fiel a quem e o que você é. E não tente alcançar algo que está na moda, porque quando você finalmente chegar a pegar algo que está na moda no momento, esse momento pode ter 'passado'. Nosso objetivo sempre é fazer música do Bon Jovi, assim, para sempre, será definida como música do Bon Jovi. Não algo como: é a era do hip hop, é a era da boy band, é a era do hard rock, é a era do country. Isso teria sido suicídio da carreira. Ao permanecer fiel a quem você realmente é, você tem a oportunidade de, talvez, se conectar com as pessoas."

E há algum artista mundial em particular que eles ouvem ou influenciam o som do grupo?

"Toda vez que você ouve um álbum, você está pensando: 'eu amo aquele cara, eu amo aquela garota.' Então, se você ouve algo, quero dizer, essa manhã, na minha névoa de café, eu coloquei a nova música da Taylor Swift, porque o mundo inteiro fez isso (risos). Então ouvi metade do primeiro single. Se você ouvir algo da Beyoncé de três semanas atrás, você escuta o que é novo. Eu ouço o que são os grandes [artistas] que as pessoas estão falando a respeito."

Uma vez que o assunto envolve talentos internacionais, existe a possibilidade de Bon Jovi, um dia, colaborar com um artista brasileiro?

"Veja bem, eu não os conheço. Então se eu pudesse, eu faria isso, mas ainda não tive a oportunidade", finaliza Jon.

Confira a tracklist completa de 'Bon Jovi Forever':

1. Legendary

2. We Made It Look Easy

3. Living Proof

4. Waves

5. Seeds

6. Kiss The Bride

7. The People's House

8. Walls Of Jericho

9. I Wrote You A Song

10. Living In Paradise

11. My First Guitar

12. Hollow Man