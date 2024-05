Marcos Pasquim sobre motivação para sair da Globo: 'Me deixou maluco'

A possibilidade de explorar novos formatos motivou Marcos Pasquim, 54, a sair da Globo. Em entrevista a Splash, o ator afirma que o contrato fixo o impedia de realizar trabalhos diferentes.

Quando eu fazia novela, não conseguia fazer teatro. Não que a Globo me impedisse, mas sempre era a minha prioridade. Isso me deixou maluco.

'Liberdade fantástica'

Pasquim elogia o novo modelo de contrato da Globo. Nos últimos anos, a emissora parou de contratar artistas por longos períodos e passou a empregá-los apenas pelo tempo de obras específicas.

É fantástico. Empresarialmente falando, é melhor para a própria casa e para nós também. Somos contratados por aquele trabalho e temos liberdade de transitar em outros meios.

Ator acredita que saiu no momento certo da emissora. Seu último trabalho foi em "O Tempo Não Para" (2018). "Foi o tempo dos meus contratos. É uma empresa fantástica. Nunca me faltou nada na Rede Globo."

Marcos Pasquim na novela 'O Tempo Não Para' (2018) Imagem: Divulgação

Saudades de novela

Pasquim revelou que voltaria a fazer novelas. "Tenho saudades. Minha última novela foi em 2019. Estou há cinco anos já sem fazer."

A ideia é continuar trabalhando no que eu puder: cinema, streaming, televisão, teatro. Eu adoro fazer tudo. Adoro trabalhar.

Acha que hoje conseguiria conciliar as novelas com outros trabalhos. "A televisão está diferente. Antigamente, a gente ficava um ano fazendo uma novela. Hoje é menos tempo. Dá para conciliar melhor."

'Morando com o Crush'

Pasquim está no elenco de "Morando com o Crush". O filme, que estreia na próxima quinta-feira (23) nos cinemas, conta a história de Luana (Giulia Benite) e Hugo (Vitor Figueiredo), adolescentes que se apaixonam pela primeira vez.

Ator interpreta Fábio, pai de Luana. Por coincidência, sua namorada, Antônia (Carina Sacchelli), é mãe de Hugo, e os dois decidem morar juntos, atrapalhando a paixão dos filhos. "Isso cria um monte de situação engraçada. É maravilhoso, uma delícia."

Trouxe a experiência com a própria filha, Allicia, para o filme. "Eu tenho essa vivência com minha filha. A relação com uma criança, e acho que levei isso para o filme."