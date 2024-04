Coordenadora de intimidade explica como funciona cenas de sexo em Justiça 2

Larissa Bracher, coordenadora de intimidade, falou sobre o pioneirismo da Globo ao adotar técnicas especializadas no contato mais íntimo entre atores, como em cenas de relações sexuais e nudez, na série Justiça (Globoplay).

Coordenação de intimidade

Ela explicou, em conversa com a Quem, que o coordenador de intimidade é responsável pela mediação entre o que o elenco consegue fazer, quer fazer e o pedido criativo da direção.

Larissa ponderou que a coordenação de intimidade está ali para proteger as equipes, as pessoas, de uma maneira em geral. "A gente pensa muito em assédios em relação à direção, mas também pode acontecer de um elenco principal com o elenco de apoio, o elenco de apoio em relação à figuração, equipes em relação à figuração."

Como funciona

De acordo com ela, o diretor passa toda a ideia criativa dele para a coordenação de intimidade: "Entramos em contato com o elenco envolvido, explicamos exatamente o que vai acontecer e colhemos o consentimento do que vai acontecer."

Os atores sabem exatamente qual roupa vão usar, quais as barreiras terão naquele momento, o que eu já pensei anteriormente para aquela cena que vai acontecer. Falo sobre as barreiras com os atores também, o que eles vão usar de tapa-sexo, tapa-mamilos, se for o caso. Larissa Bracher

Trabalho com as cenas de Paolla Oliveira e Nanda Costa

Sobre as cenas quentes entre Paolla Oliveira e Nanda Costa, Larissa elogiou o entrosamento entre elas: "Amigas muito talentosas, muito profissionais, muito colaboradoras também. Para minha alegria, elas tiveram um engajamento muito grande na função de coordenação de intimidade. Desde o primeiro momento que eu conversei com elas."