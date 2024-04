'Fui brigar pelo meu sonho': Davi detalha vitória do BBB no Mais Você

Ana Maria Braga viajou para o Rio de Janeiro para entrevistar Davi, campeão do BBB 24 (Globo). Veja o que o vencedor da edição comentou no Mais Você.

O que aconteceu

A apresentadora explicou a mudança de cenário: "Hoje temos uma quarta nobre, não é toda vez que a gente recebe um milionário, um campeão (...). Estou muito emocionada de ter voltado para cá [Rio de Janeiro]. Estou no estúdio do É de Casa".

Davi agradeceu a oportunidade e disse que está emocionado: "É sobrenatural! Dormi 30 minutos no hotel, cheguei com a cabeça cheia de informações. Quando saí, comecei a receber as informações".

Iniciando a entrevista, Ana Maria questionou o motivo para se jogar com o anúncio do campeão. Ele justificou: "Era um mix de sentimentos, de emoções, a gente tem que botar para fora".

O campeão ressaltou sobre a entrada no reality: "Quando entrei na casa, entrei com o objetivo, o sonho, de me tornar um doutor. Eu concluí o ensino médio pelo supletivo por causa da pandemia. Fui lá brigar pelo meu sonho, fui lá brigar com a pessoa que sou".

Ele confirmou que não reencontrou a namorada ainda. No programa ao vivo, disse que não deu tempo de ver Mani e brincou que "hoje o pau quebra". Davi também contou que não conversou com a mãe desde que saiu do confinamento.

Até os dotes culinários de Davi foram testados no Mais Você. Ele fez um sanduíche com queijo, salame, presunto e bacon. Após Ana Maria Braga provar a comida que fez, o baiano brincou que ela poderia chamar os cachorros e Louro Mané reforçou o pedido.

Gil do Vigor e Amanda deixaram recados para o campeão do BBB 24. A vencedora da temporada passada ressaltou que, um dia, foi inspiração dele e, hoje, ele que inspira milhares a seguir seus sonhos.

Mani apareceu ao vivo no Mais Você em ligação. Ela reforçou que estava com saudade e estava indo para o hotel encontrá-lo.

O vencedor da temporada ficou impressionado com a torcida de Ivete Sangalo. O ex-participante destacou que a cantora não transpareceu sua preferência quando se apresentou na casa e pontuou que a admira muito.

Ana Maria Braga ressaltou que o prêmio final de Davi superou R$ 3,7 milhões. A apresentadora ainda afirmou que foi um prazer conhecê-lo.

