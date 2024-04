Rodriguinho sobre amizade com Fernanda e Pitel: 'Elas me salvaram'

Na final do BBB 24 (Globo), Rodriguinho falou sobre sua relação com Fernanda e Pitel.

O que aconteceu

Durante o programa, foi exibido um VT sobre as amizades construídas na casa.

Tadeu falou com Fernanda e Pitel sobre sua relação após a exibição.

Na sequência, ele conversou com Rodriguinho e perguntou sobre sua relação com Pitel.

O cantor elogiou a assistente social e Fernanda. "A Pitel eu falo pra todo mundo que ela me salvou no jogo. Eu estava perdido. Quando encontrei essas duas, elas me salvaram. Deixaram meu jogo leve. Me fizeram refletir sobre várias coisas."

Devia ter encontrado elas no primeiro dia. Eu chegava muito mais longe no jogo . Rodriguinho

