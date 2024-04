Qual o ranking de rejeição dos eliminados do BBB 24?

Davi, Isabelle e Matteus foram os finalistas do BBB 24 (Globo). Até a reta final, 22 participantes deixaram a competição em Paredões que foram bastante disputados. Veja abaixo o ranking de rejeição dos eliminados da edição.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ranking de rejeição do BBB 24

A lista abaixo contempla os eliminados a partir do 7º Paredão — quando foi iniciada a votação para eliminar um participante da casa. Do 1º ao 6º Paredão, os votos eram para ficar no jogo.

15º lugar: Alane — 21º Paredão, com 51,11%

14º lugar: Deniziane — 9º Paredão, com 52,02%

13º lugar: Fernanda — 15º Paredão, com 57,09%

12º lugar: Juninho — 7º Paredão, com 60,35%

11º lugar: Lucas Buda — 19º Paredão, com 64,69%

10º lugar: Michel — 11º Paredão, com 70,33%

9º lugar: Giovanna — 18º Paredão, com 75,35%

8º Lugar: Rodriguinho — 10º Paredão, com 78,23%

7º lugar: MC Bin Laden — 17º Paredão, com 80,34% (único paredão duplo da temporada)

6º lugar: Yasmin — 12º Paredão, com 80,76%

5º lugar: Pitel — 16º Paredão, com 82%

4º lugar: Beatriz — 20º Paredão, com 82,61%

3º lugar: Marcus — 8º Paredão, com 84,86%

2º lugar: Raquele — 13º Paredão, com 87,14%

1º lugar: Leidy Elin — 14º Paredão, com 88,33%

BBB 24 - enquete UOL: você curtiu ter duplas na próxima edição do BBB? Resultado parcial Total de 1152 votos Gostei, o BBB está precisando de novidade 41,93% Achei desnecessário. Para de inventar moda, Boninho 41,23% Calma, minha cabeça ainda está no BBB 24 7,38% Ainda não sei opinar 9,46% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1152 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash