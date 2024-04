Atriz Lily Gladstone retorna a Cannes como membro do júri

BERLIM (Reuters) - Lily Gladstone, a primeira mulher indígena norte-americana a ser indicada ao Oscar, voltará ao Festival de Cinema de Cannes deste ano como membro do júri principal de nove membros, informaram os organizadores nesta segunda-feira.

Gladstone foi indicada ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro pelo drama de Martin Scorsese "Assassinos da Lua das Flores", que estreou em Cannes em maio do ano passado.

Greta Gerwig, que lotou as salas de cinema com o fenômeno cinematográfico "Barbie", já havia sido anunciada como presidente do júri.

Gerwig e Gladstone terão a companhia da diretora libanesa Nadine Labaki, indicada ao Globo de Ouro e ao Oscar por "Cafarnaum", de 2018, e da roteirista turca Ebru Ceylan, que co-escreveu "Sono de Inverno", vencedor da Palma de Ouro de 2014.

Os atores franceses Omar Sy, recentemente visto em "Lupin", e Eva Green, que alternou entre filmes de Hollywood como "Cassino Royale" e filmes conceituais como "A Jornada", também são membros.

O cineasta espanhol Juan Antonio Bayona, outro indicado ao Oscar por "Sociedade da Neve", o ator italiano Pierfrancesco Favino, conhecido por "Guerra Mundial Z", e o diretor japonês e vencedor da Palma de Ouro em 2018, Hirokazu Kore-eda, completam os nove membros do júri.

O 77º Festival de Cinema de Cannes acontece de 14 a 25 de maio.

Vinte e dois filmes estão atualmente na competição pelo prêmio principal, incluindo trabalhos de diretores como Francis Ford Coppola, David Cronenberg e Yorgos Lanthimos.

(Por Miranda Murray)