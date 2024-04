Viih Tube chama Ana Maria de fofoqueira e explica climão com Manu Bahtidão

Viih Tube, 23, em entrevista ao Mais Você (Globo).

O que aconteceu

Influenciadora chamou Ana Maria Braga de "fofoqueira" após apresentadora questionar detalhes do climão com a cantora Manu Bahtidão. "Quando a contratei, eu sabia da agenda lotada dela. Ela falou: 'Eu consigo ir, mas vai ter esse custo do jato' [...] Ela perdeu o jato, mas a gente entendeu depois que foi falta de comunicação da equipe nova que ela estava trabalhando."

Cantora seria a última atração do aniversário de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer. No entanto, ela chegou 2h30 após o horário combinado com a família e não cantou na festa.

À época, Manu disse estar muito triste com tudo o que aconteceu e que era muito fã da família. "Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também sou mãe. Mas estou exausta e ainda tenho trabalho hoje. Estou voltando pro Mato Grosso, amanhã venho aqui falar com vocês e vou explicar tudo que aconteceu."