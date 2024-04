Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez de segundo filho ao vivo na Globo

Viih Tube e Eliezer em entrevista ao Mais Você (Globo).

O que aconteceu

Casal leu mensagem escrita na roupa da filha Lua. "Ela foi promovida a irmã mais velha."

Tem outro. Já tem até um buchinho aí. A gente estava querendo desde quando a Lua nasceu. Só respeitamos o meu corpo. Demorou [para voltar o corpo após nascimento da filha]. Foi o tempo do corpo mesmo. Viih Tube

Influenciadora contou que está com 12 semanas. "Quando compartilhei a trajetória no começo de abril, contando que desde novembro estávamos tentando, eu já estava gravidinha, mas ainda eram poucas semanas para poder contar pra vocês", publicou a famosa, no Instagram.

Estamos muito felizes, mamães que estão tentando, acreditem! Uma hora o positivo vem. Viih Tube

Lua, primeira filha do casal, nasceu em abril de 2023. Viih Tube e Eliezer assumiram o relacionamento em agosto de 2022.