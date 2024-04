Eliana e Damião são flagrados durante sexo no bordel em 'Renascer'

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Eliana (Sophie Charlotte) e Damião (Xamã) são flagrados durante sexo no antigo bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Tudo começou no capítulo de sábado (27), quando o ex-matador descobriu onde a amante está hospedada e apareceu em seu quarto de surpresa. "Pensei que Dona Eliana fosse ficar o dia inteiro de prosa lá em baixo...", disse ele ao aparecer para Eliana

A ex de Venâncio (Rodrigo Simas) se surpreende com a visita. "Foi fácil... Eu vim atrás do seu cheiro...", fala o homem. "Se eu soubesse, tinha subido antes...", responde a amante.

Sandra (Giullia Buscacio) ouve o barulho no quarto e dá um flagra no casal. "Acho que cheguei em má hora", afirma ela. "Que nada... Eu quero mais é que todo mundo fique sabendo!", responde Eliana.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.