Musa da série 'Baywatch' surge nas redes sociais com lingerie rasgada

A atriz Donna D'Errico, 56, posou com uma lingerie rasgada e compartilhou os registros em recentes postagens no Instagram.

O que aconteceu

Donna, que ficou conhecida como uma das salva vidas da série "Baywatch", hoje em dia produz conteúdo adulto para a plataforma Onlyfans. D'Errico foi considerada uma das musas da produção televisiva, ao lado de Carmen Electra e Pamela Anderson.

Nas fotos no Instagram, a famosa surge com um conjunto de lingerie preta. Nas postagens, a atriz convida os seguidores a conferirem seu conteúdo no Onlyfans.

Em uma das legendas das imagens, Donna revela que existe um rasgo em sua meia-calça e convida seus fãs a acharem o defeito. "Há um pequeno rasgo na minha meia-calça. Vocês conseguem encontrar?" questiona.