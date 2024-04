A Grande Conquista: Quem são os 32 vileiros que estão na 2ª Zona de Risco?

A segunda Zona de Risco de A Grande Conquista (Record) foi definida.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao todo, 32 vileiros foram para a berlinda. 30 deles foram escolhidos pelos Donos das Casas, enquanto Danilo Garcia e MC Mari entraram na Zona após uma dinâmica do programa Hora do Faro.

15 serão eliminados e 17 continuam no jogo. Os dois mais votados pelo público irão direto para a Mansão.

Confira quem está na Zona de Risco:

Ana Paula Oliveira

Anahí Rodrighero

Andreia de Andrade

Brenno Pavarini

Bruno Canaan

Carolina Roland

Catia Paganote

Cel

Charles Daves

Danilo Garcia

Di Silva

Fabricio Almeida

Ingrid Caravellas

João Pinto

Jordana Guimarães

Leonardo Saavedra

Lippe Rodrigues

Maizy Magalhães

Márcia Barroz

MC Jey Jey

MC Mari

Michael

Nelsão Fênix

Nemo

Neuma Carolina

Rita Assumpção

Tatiane Melo

Taty Pink

Thay Sampaio

Theo Black

Uarzancler Zuckerman

Ysani

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso