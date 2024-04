Madonna chega ao Brasil em avião de R$ 225 mi igual ao de Gusttavo Lima

Madonna chegou ao Brasil para o show em Copacabana, no Rio de Janeiro, em um avião avaliado em R$ 225 milhões.

O que aconteceu

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo igual ao do sertanejo Gusttavo Lima. O avião pousou no Aeroporto de Galeão às 10h02, segundo a GloboNews.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento

O modelo alugado é um Gulfsream G550, de matrícula N444DH, do México, e vale 45 milhões de dólares, aproximadamente R$ 225 milhões.

A aeronave executiva é a maior e mais luxuosa na categoria de jatos de ultralongo curso, com 12 espaços internos e assentos que viram cama.

Gusttavo Lima comprou uma do mesmo modelo em janeiro deste ano, quando o jatinho foi registrado no Registro Aeronáutica brasileira (RAB).