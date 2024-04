Tati Bernardi: 'Passei meses da minha vida paquerando o Bob Dylan'

No "TaTIRANDO" desta segunda-feira (29), Tati Bernardi conta a história de quando se apaixonou pela foto de perfil de um escritor no Orkut e, no fim das contas, descobriu que a imagem era, na verdade, o Bob Dylan na juventude. Ela relembrou o caso depois de ler uma publicação no "X" (antigo Twitter) que recomenda marcar uma chamada de vídeo antes de sair com alguém: "Sério, foto engana, não saiam com golpistas!".

Tati diz que o caso aconteceu quando tinha por volta de 20 anos. Ela conta que se apaixonou pelo autor de um livro "extremamente bem escrito e muito erótico". Procurou o perfil do escritor no Orkut e se encantou com sua foto de perfil: "Era uma foto P&B dele sentado, com os cabelos cacheados, meio fumando e encostado na parede".

"Eu pirei, fiquei num tesão doido pelo escritor. (...) Pensei 'cara, ele é muito gato e ainda escreveu esse livro, eu preciso desse homem, ele é o amor da minha vida'", relembra.

A escritora diz que enviou um e-mail sincero para o autor —que, atualmente, é seu amigo: "Falei 'olha, eu preciso te conhecer, eu tô com tesão doido que eu li esse livro, você é um grande escritor e você ainda é lindo, a gente precisa se amar'". Eles marcaram de se encontrar em um show onde o escritor, também vocalista, iria participar em São Paulo.

A data era um mês depois desse e-mail que eu mandei, então fiquei um mês esperando, ansiosíssima pra conhecer o grande amor da minha vida, e obcecada naquela foto que eu tinha visto no Orkut. Tati Bernardi

No dia do encontro, Tati chegou à casa de shows e se deparou com uma banda cujo vocalista não era nada parecido com a foto que ela tinha visto no Orkut. Pensou que o escritor iria se apresentar na próxima banda, mas descobriu que ele já estava no palco.

"Aí eu olho e vejo um cara absolutamente nada a ver, quase feio. Hoje em dia, ele é bonitão, mas na época eu olhei, porque eu tava na expectativa da foto do orkut, né? Aí falei 'bom, mas já que eu tô aqui eu vou conhecer ele, o livro é bom'", conta a escritora.

A maior surpresa veio depois de perguntar para ele quem era a pessoa na foto de perfil de suas redes sociais: "Ele falou 'ah, aquele é o bob dylan'. Era uma foto do Bob Dylan".

Fiquei meses da minha vida paquerando o Bob Dylan, eu não reconheci porque era o Bob Dylan jovem, com 18 anos, e é uma foto clássica. Mas aí eu já tava lá, eu beijei o escritor meio feinho mesmo, essa é a história. Tati Bernardi

Toda quarta-feira, Tati Bernardi reage no "TaTIRANDO" a posts incômodos e engraçados nas redes sociais de Universa.