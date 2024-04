'Bebê Rena': o que é verdade na nova série de sucesso da Netflix?

"Bebê Rena" chegou à Netflix recentemente, no dia 11 de abril, e já é um grande sucesso da plataforma. A história de Donny Dunn é considerada perturbadora, ao envolver perseguição e abuso, mas a sensação piora por se tratar da história real do protagonista e criador da série, Richard Gadd.

O que é verdade

Gadd foi alvo de stalking ao longo de 4 anos. Ele recebeu 41.071 e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tuítes, 46 mensagens no Facebook, 106 páginas de cartas e diversos presentes. Entre os recebidos, ele ganhou remédios para dormir, um gorro de lá, uma cueca samba-canção e um brinquedo de rena — apelido que ganhou da stalker.

Chá de graça foi o início de tudo. Segundo Gadd, em uma noite de 2015, uma mulher entrou em um bar de Londres em que Gadd trabalhava. Após lhe oferecer uma xícara de chá, ele puxou conversa com ela. O ato de gentileza foi o estopim para ele ser perseguido pela mulher, que não teve o nome real divulgado.

No início, todos no bar acharam engraçado que eu tivesse uma admiradora. Então, ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa.

Richard Gadd, ao The Times

Quando Gadd levou a situação à polícia, inicialmente não foi bem recebido. "Fui repreendido por estar assediando a polícia com a minha história de assédio", segundo contou ao jornal britânico The Guardian:

Na série, a stalker é chamada de Martha e é interpretada por Jessica Gunning, mas este não é o nome verdadeiro dela. Ela nunca é retratada como uma caricatura de "mulher vingativa", e sim com mais nuances, como uma pessoa enfrentando problemas de saúde mental.

Assim como na série, Gadd também mostrou compaixão por Martha, e reconheceu ter cometido erros nessa relação. "Fiz muitas coisas erradas e piorei a situação", disse ele ao The Guardian. "Eu não era uma pessoa perfeita [naquela época], então não faz sentido eu dizer que era."

Richard Gadd também foi estuprado por um homem, assim como acontece com Donny Dun. O relato é feito em seu espetáculo teatral de 2016 "Monkey See, Monkey Do" ("Macaco Vê, Macaco Faz", em tradução livre), no qual ele detalhou o fato.