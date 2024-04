Teto de casa de shows desaba e deixa 46 feridos em João Pessoa

O teto da casa de shows Up Garden, em João Pessoa, desabou na noite deste domingo (28) e deixou 46 feridos.

O que aconteceu

Parte do teto do local cedeu por volta de 23h, segundo relatos das vítimas. O músico Gustavo Sagaiz se apresentava na casa de shows no momento do acidente.

O desabamento deixou 46 pessoas feridas: 38 receberam alta e oito seguem internadas, três delas em estado grave. As informações são do boletim divulgado pelo Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, para onde as vítimas foram levadas.

O cantor Gustavo Sagaiz afirmou que a estrutura que caiu é responsabilidade da casa de shows. "A estrutura de palco salvou as vidas que lá estavam. O que caiu foi o teto da casa de show. Eu quero justiça!", escreveu ele nas redes sociais. O músico também apareceu chorando e afirmou que entre os feridos estão integrantes de sua equipe.

Splash tentou contato com a boate Up Garden. O perfil da casa de shows nas redes sociais foi desativado após o desabamento. Splash também solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria Municipal de Saúde. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.