Bifão alerta produção de A Grande Conquista: 'Todas as camisinhas furadas'

Em A Grande Conquista (Record), Bifão pegou alguns preservativos e constatou que todos estavam furados.

O que aconteceu

Em uma brincadeira, Bifão pegou camisinhas disponibilizadas pela produção do reality show aos participantes para encher de água. No entanto, ela percebeu que o líquido estava vazando dos preservativos, que estavam furados.

Bifão: "Mano, olha isso! Olha isso aqui! Caraca! É sério isso aqui, tá? Ô, produção, é sério mesmo isso, cara. As camisinhas estão todas furadas. Todas as camisinhas estão furadas! Isso é um problema sério. Isso não pode acontecer. Imagina se caso alguém usasse mesmo...".

Logo em seguida, a câmera que mostrava Bifão mudou para a área externa.

