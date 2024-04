A Grande Conquista: Saiba quem escapou da Zona de Risco e se tornou Dono

As Casas da Vila de A Grande Conquista (Record) têm novos donos.

O que aconteceu

Durante a prova Galeria de Arte, três participantes indicados para a Zona de Risco conseguiram escapar da berlinda. Foram eles Edlaine Barboza, Jaline Araújo e Luciano Rodrigues.

Com isso, eles também se tornaram Donos. Edlaine comanda a Casa Laranja, enquanto Jaline é a Dona da Casa Azul. Luciano ficou responsável pela Casa Verde.

