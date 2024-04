Saryne: Davi supera críticas e dá aula com melhor conteúdo do pós-BBB

Após vencer o BBB 24 (Globo), Davi tem conquistado a atenção do público com os poucos conteúdos que vem publicando nas redes sociais.

No Central Splash de hoje (29), Bárbara Saryne comentou os mais recentes stories de Davi, que mostravam ele curtindo um churrasco. "Eu tenho gostado muito dos stories dele. Ele acabou de sair do programa, teve toda essa polêmica da separação, e, nas redes, tinha uma pressão para que ele tivesse assessoria e para que já produzisse conteúdo. E agora, acho que foi o primeiro fim de semana em que ele pôde dar uma descansada, ele já começou a mostrar o conteúdo da maneira que a gente esperava, sendo muito autêntico, combinando com o que a gente viu dentro do programa".

"Ele talvez seja o mais inexperiente com as redes sociais de todos que participaram, e ele anda entregando o melhor conteúdo de influenciador", concordou Pasin. "Ele não aparece o tempo todo. Ou seja: a gente não enche o saco de ver o Davi fazendo qualquer coisa. A gente vê ele em pílulas, todo mundo está curioso para ver o que o Davi está fazendo e ele entrega poucos stories que deixam a gente preso para querer saber mais. Qualquer polêmica, ele abre uma live, fala, fala, fala, fecha a live, beijo e tchau. Pra quem não tinha redes sociais na vida dele, o Davi está saindo super bem. Devia ensinar outros que enchem o saco nas redes sociais".

Bárbara apontou que o campeão do BBB 24 conseguiu surpreender e se destacar também fora do reality show. "No final das contas, o pós que todo mundo dizia que estava jogado, que o Instagram está péssimo, é o que virou mais estratégico. Porque o diferente também chama atenção. Quem mostra demais, ninguém vai mais ali. Porque já sabe o que está fazendo. Ele mostrando aos poucos, mantém essa curiosidade. Todo mundo quer saber onde está Davi, o que ele está fazendo, vai lá no perfil dele e, com isso, vai aumentando o engajamento".