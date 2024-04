Meu namorado não gosta que eu use batom ou vestido curto. O que fazer?

No "Metendo a Colher" desta segunda-feira (29), uma das seguidoras de Universa conta que seu namorado não gosta quando ela usa batom ou determinadas roupas, como um vestido preto que ele considera "curto demais". A colunista Cris Fibe diz por que isso pode ser um problema.

"Não sei o que fazer, porque gosto de me arrumar", diz a seguidora. Para Fibe, ela tem todo o direito de querer estar arrumada. "Por que a gente fica com esse tipo de cara, né?".

"Fica sozinha, troca de namorado. O que eu posso te falar de conselho?", questiona a colunista.

Ela explica que a atitude do namorado da seguidora é uma forma de tentar controlar o comportamento dela e pode ser um indício de relacionamento abusivo.

Controlar o que a mulher veste, como ela se comporta...daqui a pouco é "fala mais baixo", "tá sorrindo muito", "tá dançando demais", "tá se divertindo demais". E eu já sei que os haters vão vir aqui falar "ah, todo namoro tem acordo". Gente, o acordo do namoro não envolve como eu e a outra parte se veste, se comporta, em que volume ela fala ou se ela ri ou não, né? Cris Fibe

"A ideia do cara que não gosta que você use batom ou use o vestido que você mais gosta, ou um decote e tal, é que ele quer controlar o seu comportamento pra evitar o "olhar masculino", do outro homem pra você? Como se também o seu comportamento, a sua roupa, o seu batom, fossem um convite pra que outros homens ficassem com você? Flertassem com você?", questiona Fibe.

"Esse é um baita de um sinal de alerta. Isso tudo é controle, isso não é sinal de amor. É sinal de abuso", alerta.

Toda segunda-feira, a jornalista Cris Fibe tira dúvidas sobre violência contra a mulher no quadro "Metendo a Colher", publicado nas redes sociais de Universa.