Curiosidades sobre Madonna: carreira é marcada por conquistas históricas

Madonna fará show em Copacabana em 4 de maio. A vida da cantora é repleta de conquistas históricas, polêmicas e muitas curiosidades.

Veja algumas delas

1 - O nome completo da rainha do pop é Madonna Louis Veronica Ciccone. Ela nasceu no estado americano de Michigan, em 16 de agosto de 1958. Seu pai é italiano e sua mãe, canadense. Antes da fama, Madonna viveu muitas dificuldades, chegando até a passar fome.

2 - A mãe de Madonna morreu quando ela tinha 5 anos, no período em que engravidou de sua irmã mais nova e teve um câncer de mama. Cristã ferrenha, sua partida permitiu que a cantora se sentisse mais livre para performances polêmicas que levaram até mesmo à censura na Itália.

3 - A igreja católica é considerada o seu principal alvo de ataque. O lançamento do clipe de "Like a Prayer" foi recheado de polêmicas. Ela assinou um contrato milionário de patrocínio com a Pepsi para aquela que seria sua mais ambiciosa turnê até então, mas o acordo foi cancelado depois do lançamento do clipe com cruzes pegando fogo e a cantora beijando um santo negro. Sob repúdio do Vaticano, o disco foi sucesso mundial, mas foi censurado na Itália.

4 - Em 2003, durante o VMA, premiação da MTV, Madonna chocou ao beijar Christina Aguilera e Britney Spears. A cena icônica levou os fãs da cantora à loucura, assim como o movimento LGBTQIA+. No entanto, poucas pessoas sabem que, na verdade, a cantora queria que o beijo fosse protagonizado por ela e Jennifer Lopez.

5 - Madonna acumula mais de 300 prêmios entre Grammys, MTV Awards e até Oscar.

6 - Além do mundo da música, Madonna também tem participações marcantes no cinema. Estreou no cinema como coadjuvante da então estrela Rosanna Arquette na esperta comédia "Procura-se Susan Desesperadamente" (1985). O sucesso inicial, porém, foi ofuscado pelos fracassos retumbantes de "Shangai Surprise" (1986), um abacaxi em que contracena com Sean Penn, e "Quem É Essa Garota?" (1987), que pelo menos teve a canção-tema no topo das paradas.

7 - O papel de mulher-gato interpretado por Michelle Pfeiffer em "Batman, o retorno", foi inicialmente oferecido à cantora pop. Porém, devido às suas exigências, ela acabou perdendo a possibilidade de estrelar em um filme de super-herói.

8 - Madonna já gravou vinte e seis longas-metragens, nove curtas-metragens, três peças teatrais e apareceu em diversos comerciais e episódios televisivos. Em 1997, a artista recebeu um Globo de Ouro como melhor atriz em comédia ou musical por sua atuação no filme "Evita".

9 - Um dos maiores públicos de Madonna até hoje foi no Brasil, em 1993 no Maracanã. Foram cerca de 120 mil pessoas na plateia.

10 - Após a posse de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos em 2016, as ruas do país foram tomadas pela Marcha das Mulheres e, entre tantas manifestantes, Madonna estava presente. Em seu discurso, ela convidou a todos para se rebelarem e recusarem a tirania que seria ter Trump no poder. Com isso, mais censuras foram lançadas contra a cantora, que sofreu críticas e até censura em rádios.