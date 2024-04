'Não preciso disso...': 10 frases marcantes de 'Todo Mundo Odeia o Chris'

O Brasil comprovou mais uma vez o amor pela série "Todo Mundo Odeia o Chris" e se mobilizou para fazer o ator Vincent Martella ultrapassar o número de seguidores de Tyler James Williams. Em meio à polêmica por trás da meta, os fãs não perderam a oportunidade de ressuscitar as melhores frases do programa.

O que aconteceu

Vincent Martella chamou a atenção dos brasileiros ao vestir uma camiseta escrito: "Eu sou famoso no Brasil". Foi mais que suficiente para fazer todos irem à loucura nos comentários do perfil.

O ator demonstrou carinho pelos fãs, alegando que gostaria de vir ao país para participar de algum tipo de evento sobre 'Todo Mundo Odeia o Chris'. Vincent ainda elogiou a dublagem de seu personagem em português.

Com todo esse afeto, o público resgatou uma rixa antiga com o protagonista da série, o ator Tyler James Williams. Em entrevista a The Rich Eisen Show, ele falou sobre a quantidade de comentários que recebia em português, sempre citando frases ou coisas relacionadas ao programa que estrelou na infância.

Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se você não parar com o spamming em meus posts, vou começar a bloquear vocês.

Tyler James Williams

E ele cumpriu a promessa, bloqueou muitos perfis e mudou a configuração de seu Instagram. Atualmente, somente as pessoas que o ator segue podem comentar em suas publicações.

Com isso em mente, os brasileiros resolveram compensar o carinho de Vincent com o objetivo de fazer ele ultrapassar o número de seguidores de Tyler. O que de fato aconteceu. Enquanto o astro de "Abbott Elementary" tem 2,3 milhões, Martella está com 4,4 milhões de seguidores, pelo menos até o fechamento desta matéria.

As frases marcantes da série

Com isso, os posts de Vincent Martella estão repletos das frases mais icônicas de "Todo Mundo Odeia o Chris". Reunimos abaixo algumas das preferidas pelos fãs do programa:

1. Não preciso disso

Rochelle: "I do not need this, my man has two jobs!"

Tradução: "Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos!"



2. Xaropinho

Tonya: "Mom! Chris just got hit by a car!"

Rochelle: "Oh my God! I'll go get the Robitussin!"

Tradução: "Mãe! O Chris acabou de ser atropelado por um carro!"

"Ai, meu Deus! Eu vou pegar o xarope!"

3. Tão na sua

Greg: "Dude, you are so in there!"

Tradução: "Cara, ela está tão na sua!"

4. Até semana que vem

Rochelle: "Chris, I'm gonna slap you into next week!"

Tradução: "Chris, eu vou te bater até semana que vem!"

5. Brinde

Tonya falando sobre cereais: "Is there a prize inside?"

Rochelle: "The prize is you won't starve to death"

Tradução: "Tem algum brinde dentro?"

"O brinde é você não morrer de fome"

6. Tonya

Chris: 'Tonya's so difficult, the only reason she's a girl is because my father wanted a boy'.

Tradução: 'Tonya é tão difícil que a única razão de ela ser uma menina é porque meu pai queria um menino';

7. Trágico

Mr. Omar: "Tragic? TRAGIC!"

Tradução: "Trágico? TRÁGICO!"

8. Garotas

Greg: "Knowing a guy whose little brother made out is the furthest I've ever gotten with a girl"

Tradução: "Conhecer um cara cujo irmão mais novo já tenha beijado é o mais perto que eu já cheguei de uma garota"

9. Centavos

Julius: "Unplug that clock, boy. You can't tell time while you sleep! It's 2 cents an hour!"

Tradução: "Desliga o rádio-relógio moleque, você não vê as horas enquanto dorme. São 2 centavos por hora".

10. Atraso

Rochelle: "Why are you late?"

Chris: "Uh, my bus broke down"

Rochelle: "Well, next time you better get off and fix it!"

Tradução: "Por que você está atrasado?"

"Uhm, meu ônibus quebrou"

"Bem, na próxima vez, é melhor você descer e consertá-lo"