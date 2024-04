Realme C67 traz câmera poderosa para deixar de ser só um celular 'basicão'

Em teoria, a linha "C" da Realme seria composta por celulares mais básicos. Mas seria injustiça chamar o C67, modelo que chegou ao Brasil no fim de fevereiro, de aparelho de entrada. E isso fica claro antes mesmo de ligá-lo. Afinal, qual dentro dos mais simples tem uma câmera de 108 MP?

Esta é, sem dúvida, a principal qualidade do smartphone. E, se por um lado ele não pode ser chamado de "basicão" justamente por ela, por outro traz algumas características de celulares mais simples.

Pontos positivos

Câmeras: o Realme C67 tem um conjunto simples de câmera na traseira, com uma lente grande angular e outra para profundidade. A questão é que o sensor da grande angular, de 108 MP, "carrega" o conjunto nas costas. Com ele, é possível obter imagens de excelente qualidade, com cores fiéis à realidade e ótimo nível de detalhes.

Esse sensor, porém, poderia ser aproveitado ao máximo caso o conjunto contasse com uma lente teleobjetiva e uma ultra-angular.

A câmera de selfie, por sua vez, "dá para o gasto". Em boas condições de luz ela tende a não decepcionar. Mas é só.

Selfie tirada com Realme C67 em boas condições de luminosidade Imagem: Rodrigo Lara

Bateria: Os 5.000 mAh da bateria do C67 fazem o celular passar de um dia longe da tomada, o que é algo que virou padrão em aparelhos com baterias com essa capacidade. Também conta com carregador rápido: trata-se de um modelo de 33 W, capaz de preencher a bateria do aparelho em cerca de 50 minutos.

Desempenho: conta com processador Snapdragon 685 (octa-core de 2,8 GHz). A versão vendida no Brasil vem com 8 GB de RAM (e mais 8 GB de RAM "dinâmica", em um sistema que utiliza espaço do armazenamento para acelerar o desempenho). O C67 tem duas versões de armazenamento, uma com 128 GB e outra com 256 GB.

Em uso normal, o desempenho é competente e o C67 não engasga com tarefas cotidianas. Ele só mostra suas limitações em aplicações mais pesadas, como jogos. Dependendo do título, é preciso diminuir as configurações gráficas para ter um desempenho mais aceitável.

Celular não engasga para realizar tarefas comuns do dia a dia Imagem: Rodrigo Lara

Ponto de atenção

Ausência de 5G: Esse é um dos pontos que aproximam o C67 de celulares básicos. Mas há de se considerar que, na sua faixa de preço, são poucos os aparelhos que contam com o recurso.

Recursos extras

O Realme C67 tem NFC, o que permite que ele seja usado em pagamentos por aproximação. Ele aloca automaticamente parte do espaço vazio do armazenamento como memória RAM adicional, tem suporte para dois chips SIM e aceita cartão micro SD para expandir o armazenamento.

Foto tirada com Realme C67 traz cores fiéis à realidade e bom nível de detalhamento Imagem: Rodrigo Lara

O celular vai agradar qual perfil?

Hoje esse aparelho é encontrado por pouco mais de R$ 1.000, então não é surpresa que quem comprará o Realme C67 é uma pessoa que procura um aparelho barato.

Se a ideia for ter um celular que também tira boas fotos, ele se torna uma escolha ainda mais interessante.

Ficha técnica - Realme C67

Sistema Operacional: Android 14 com Realme UI

Android 14 com Realme UI Tela: IPS LCD de 6,72 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

IPS LCD de 6,72 polegadas, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), 90 Hz de taxa de atualização Câmeras principais: 108 MP (grande angular) + 2 MP (profundidade)

108 MP (grande angular) + 2 MP (profundidade) Câmera frontal: 8 MP (grande angular)

8 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Processador: Snapdragon 685 (octa-core de 2,8 GHz)

Snapdragon 685 (octa-core de 2,8 GHz) Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 128 GB ou 256 GB, expansível por cartão micro SD

128 GB ou 256 GB, expansível por cartão micro SD Dimensões: 164,6 mm x 75,4 mm x 7,6 mm (A x L x P); 185 gramas

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).