Buraco na parede e cano aparente: bares em ruínas são sensação em Budapeste

Visitar prédios abandonados geralmente não está nos roteiros turísticos de viajantes em países da Europa. Mas em Budapeste, alguns desses prédios escondem o que a capital da Hungria tem de melhor. Os bares ruínas são uma grande atração da vida noturna da cidade, sucesso garantido entre locais e turistas.

A primeira impressão ao chegar a um desses bares é de curiosidade e receio. Isso porque os prédios, por fora, preservaram a aparência de abandono e não têm grandes placas de indicação, nem filas na porta ou música alta. O que chama a atenção são as muitas luzes coloridas.

Imagem: iStock

Ao entrar em um desses bares, a grande surpresa é que não há muitos móveis, ou pelo menos nenhum novo. Os que estão lá também não combinam entre si. A decoração é antiga e eclética e, como os edifícios não foram reformados, ainda existem buracos nas paredes e encanamentos visíveis, mantendo uma aparência autêntica e cheia de história do século passado.

Esses pubs são lugares artísticos e descolados, e estão sempre cheios de pessoas conversando, dançando e bebendo.

Bairro Judeu

Imagem: iStock

Concentrados no Distrito 7 (também conhecido como Bairro Judeu) os bares ruínas são uma mistura de bares, restaurantes e em alguns casos até mesmo centros culturais e artísticos. Mas há uma razão para essa região ter sido o berço desse tipo de empreendimento.

No início dos anos 2000, o interior do Distrito 7 era cheio de edifícios, fábricas, armazéns e lojas abandonadas. Antigamente local do gueto judeu, o histórico bairro ficou em ruínas nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, após a deportação de cerca de dez mil judeus.

Sapatos no aterro do Danúbio, Memorial às Vítimas da Segunda Guerra Mundial Imagem: iStock

Atualmente, esses lugares são passeios obrigatórios e quase tão famosos quanto o Castelo de Buda, o Parlamento, a ponte Széchenyi Lánchíd e o rio Danúbio. Eles são frequentemente considerados os melhores bares da cidade, com provavelmente os menus de bebidas mais acessíveis e com diversão garantida.

O primeiro bar ruína

Imagem: iStock

O primeiro bar ruína em Budapeste foi inaugurado em 2002 e ainda hoje é o mais concorrido, considerado a meca dos bares em ruínas. O Szimpla Kert (Jardim Simples, em português) começou como um experimento em um prédio industrial abandonado e degradado, e oferecia bebidas a preços acessíveis.

O Szimpla se tornou um centro boêmio depois que o prédio em ruínas foi 'decorado' por designs locais com móveis vintage e incompatíveis. Seu caos e ecletismo se transformaram em tendência e inspiraram, e continuam inspirando, toda uma geração de pessoas e de novos pubs.

Imagem: iStock

Para qualquer lado que você olha, há algo totalmente inesperado e aparentemente aleatório. De bolas de discoteca a luzes de Natal, a um ninho de monitores de computadores antigos e banheiras convertidas em sofás.

O Szimpla Kert tem um menu bastante variado de coquetéis, cervejas e vinhos, assim como opções de comida, incluindo as tradicionais salsichas, frango empanado e sanduíches. E os preços continuam convidativos.

Imagem: iStock

Popular na noite, o Szimpla também oferece uma variedade de atividades durante o dia como, por exemplo, um mercado semanal de agricultores nas manhãs de domingo e, ocasionalmente, um mercado de roupas vintage.

O maior complexo de festas da cidade

Imagem: Reprodução

Além do Szimpla, outro lugar que faz muito sucesso nas noites húngaras é o Instant-Fogas Complex. Fogasház e Instant foram locais noturnos icônicos da famosa cena de pubs em ruínas da cidade durante anos. Quando eles se fundiram nasceu um verdadeiro reino de pub em ruínas único e exclusivo.

Concentrado em dois edifícios vizinhos, oferece uma quantidade inesgotável de diversão em praticamente todos os dias do ano. São 1.200 m² destinados à realização de eventos musicais, dos mais diversos gêneros.

Imagem: Reprodução

Em uma sala dos fundos, por exemplo, os húngaros jogam beer pong [uma variação do Ping Pong que envolve bolas, copos e bebidas], enquanto no jardim um DJ toca músicas dançantes. O bar tem espaço ainda para um clube techno, uma loja-café de roupas vintage e um terraço para coquetéis.

O Instant-Fogas inclui sete clubes em um labirinto de festas com pistas de dança de diversos estilos e funciona todos os dias, das 18h às 6h da manhã.

Uma experiência sofisticada

Outro bar ruína bastante concorrido é o Mazel Tov, um restaurante que serve cozinha tradicional judaica durante o dia e, à noite, o pátio se transforma em uma festa com DJs e muito entretenimento.

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Por fora, o conceito de ruína é o mesmo. No entanto, por dentro o lugar é bem mais arrumado, com móveis estilo industrial chique, cuidadosamente projetados com painéis de madeira elegantes.

O cardápio também difere dos demais pubs ruínas: lá são servidos coquetéis e vinhos, ao invés de cerveja barata e, no menu, especialidades israelenses e do Oriente Médio, como falafel, humus, pita e shakshuka.