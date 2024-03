Erika Hilton rebate críticas sobre rinoplastia: 'Não por questão estética'

Erika Hilton, 31, explicou o que a levou a fazer a cirurgia de remodelação do nariz.

O que aconteceu

A deputada recentemente revelou ter feito o procedimento estético. Ela respondeu em suas redes sociais sobre os motivos que a levaram a fazer à cirurgia.

"Eu fiz rino sim, mas não só por questão estética (mas também por estética porque meu nariz me incomodava). Tenho uma perfuração septal muito grande que não dá para corrigir. Então, para que com o passar dos anos meu nariz não afundasse (literalmente), os médicos tiraram cartilagem da minha costela e fizeram um reforço cartilaginoso; O que melhora minha respiração e segurança", contou em seu perfil no X.

Erika compartilhou uma foto de antes e depois de seu nariz em suas redes sociais para quem 'quiser fazer igual'. "Então, se acostumem porque essa é a minha nova face. Agradando ou não", completou em seu X.