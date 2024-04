Andrezinho, do Molejo, explica assalto com equipe: 'Não aconteceu nada'

Durante velório de Anderson Leonardo, do Molejo, Andrezinho explicou assalto com equipe após morte do cantor.

O que aconteceu

A assessoria de imprensa do grupo Molejo sofreu um assalto na última sexta-feira (26), mesmo dia da morte do vocalista do grupo.

Andrezinho explicou que não aconteceu nada grave. "Não foi bem explicada. Não aconteceu nada com a gente exatamente."

"Aconteceu com uma pessoa que faz parte do nosso escritório e foi furtada em um momento de passagem"

Ele ainda contou que a informação não foi divulgada direito. "Acabou que foi divulgado de forma que tivesse acontecido com os próprios integrantes do grupo, mas não foi".