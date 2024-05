Nadja Haddad se declara ao marido após morte do filho recém-nascido

Nadja Haddad, 43, se declarou ao marido, Danilo Joan, prefeito da cidade de Cajamar, em São Paulo, após a morte do filho recém-nascido Antônio.

O que aconteceu

Nadja compartilhou uma publicação que o marido fez lamentando a morte do filho. "Ainda bem que temos um ao outro", disse.

A apresentadora deu à luz gêmeos antes do previsto. Antônio não resistiu e morreu duas semanas após o parto, e José segue internado.

Nadja Haddad compartilha publicação do marido sobre os filhos e se declara Imagem: Reprodução/Instagram

Perda do filho

O bebê morreu no último sábado (11), véspera do Dia das Mães. Antônio e José nasceram no dia 25 de abril. No entanto, Antônio foi levado para a UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista.

Nas redes sociais, Nadja emocionou ao lamentar a morte do filho. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antônio. Meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu? Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo, pelo nosso José. Em tão pouco tempo, Antônio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe", relatou.